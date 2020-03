Cresce il business dell’infedeltà

Per l’Italia il 2019 si chiude con un fatturato in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente per il comparto degli incontri fedifraghi. A tracciare il bilancio è Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Nell’ultimo anno, secondo quanto emerge dall’analisi , la spesa degli italiani per il dating extraconiugale -includendo l’indotto- è salita a 3,2 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2018.

Poi, a febbraio 2020, con il diffondersi della psicosi da Corona Virus, le iscrizioni ai siti che promuovono le scappatelle sono salite ulteriormente e -più in particolare- il sito ha registrato un incremento delle iscrizioni del 20%. Il portale leader in Italia in questo settore ha così raggiunto il fatidico numero di un milione di iscritti.

«È stato proprio il Corona Virus a far crescere la voglia di evadere. D’altra parte, tra uffici chiusi e quarantene, il tempo libero degli italiani si è moltiplicato nelle ultime settimane, determinando un aumento delle ore trascorse su Internet e -più in particolare- delle ore trascorse su portali come il nostro, dove poter trovare un’avventura in totale discrezione e anonimato» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Secondo la stime, la spesa dedicata alla gestione degli incontri extraconiugali in Italia è pari a quasi un terzo di quella di tutti i Paesi europei che, messi insieme, totalizzano 9 miliardi di euro. Il settore del «dating fedifrago»continua infatti a crescere in Italia più di quanto non avvenga altrove.

Quali sono gli altri Paesi con la maggiore propensione verso la ricerca di una relazione clandestina? Secondo il bilancio 2019 di Incontri-ExtraConiugali.com dopo l’Italia, che guida la classifica con il 60% di uomini e donne sessualmente attivi in cerca di un partner per tradire, seguono la Spagna con il 54%, la Francia con il 49%, il Regno Unito con il 41% e la Germania con il 35%.

«Altra tendenza che abbiamo registrato per l’Italia in questi primi mesi del 2020 è un aumento del “sexting”» aggiunge Alex Fantini. Insomma la psicosi da Corona Virus ha portato sia ad un aumento delle ore trascorse online in cerca di evasione che ad un incremento dello scambio di foto piccanti attraverso messaggini, chat ed email.

Il “sexting” -neologismo formato da «sex» e «texting»- può essere preliminare del sesso oppure concludersi solo in uno scambio digitale, così chi preferisce rimanere isolato nel timore di un improbabile contagio, può optare per una relazione più “virtuale”.

Certo è che, virtuale o reale, per mantenere viva la fiamma della passione in tempi di Corona Virus, a febbraio 2020 il 58% delle donne ed il 47% degli uomini infedeli ha inviato foto piccanti proprie o di altri.

È così che il sexting si è consolidato come nuovo fenomeno del 2020, molto in voga soprattutto tra chi è propenso a tradire il partner, ma non solo: oltre la metà degli italiani sessualmente attivi (52,5%) -che sia ad un partner ufficiale o ad un partner occasionale- invia di contenuti a sfondo sessuale attraverso il telefonino.

«Ma attenzione che il destinatario sia la persona giusta, perché non di rado accade che messaggi hot o fotografie piccanti vengano inviati alla persona sbagliata» avverte il fondatore.