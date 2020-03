Amazon: arriva in Italia Prime per le aziende

Di Filippo, consegne in un giorno e analisi degli acquisti

Dopo Germania, UK e Francia, Amazon Business introduce anche in Italia Business Prime, un servizio che oltre alle consegne veloci (anche in un giorno) e illimitate permette l’accesso a strumenti per analizzare le tendenze di acquisto e impostare politiche di approvvigionamento.

“Accogliendo i feedback dei nostri clienti Amazon Business siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business – ha dichiarato Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT – e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi.”

In Italia, Amazon Business serve aziende di tutte le dimensioni, a partire dai liberi professionisti e dalle piccole imprese fino alle multinazionali appartenenti a una grande varietà di settori, incluso il 15% delle società quotate al MIB, scuole e istituti e università privati, facilitando i loro processi di acquisto e, allo stesso tempo, migliorando la trasparenza delle operazioni di procurement.

A seconda delle dimensioni dell’azienda Amazon ha previsto diverse opzioni che danno accesso da 3 a 10, 100 o illimitati utenti. Consegne in un giorno o, pagando un extra anche il giorno stesso in alcune aree; il Guided Buying permette agli amministratori di un account Amazon Business di identificare fornitori e prodotti preferiti, le linee guida durante l’acquisto, aiutano gli imprenditori a ridurre le spese superflue e a migliorare le politiche d’impresa e il rapporto con i fornitori, spiega in una nota Amazon.

Ansa.it