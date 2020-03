WhatsApp, finalmente è arrivato: come attivare il tema scuro

La modalità scura è finalmente disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. La funzionalità più attesa degli ultimi mesi è in fase di rilascio proprio in queste ore sia per gli utenti Android sia iOS. Il Tema Scuro (questo il vero nome della feature) è disponibile anche per WhatsApp Business. A darne notizia è direttamente WhatsApp con un comunicato stampa nel quale evidenzia tutte le caratteristiche del tema scuro: maggiore leggibilità dei messaggi, meno affaticamento degli occhi e un maggiore risparmio di batteria (ma solo negli schermi AMOLED/OLED).

Le prime notizie del dark mode sono datate ottobre 2018 e gli sviluppatori hanno impiegato più di un anno per portare a termine il progetto. Un progetto lungo e che ha necessitato di molto tempo, anche per aspettare le release ufficiali di Android 10 e iOS 13, i primi due sistemi operativi a supportare nativamente la modalità scura. Cosa cambia nell’utilizzo quotidiano di WhatsApp con il Tema Scuro? Poco o nulla: le funzionalità principali restano praticamente le stesse.

A cambiare faccia è l’interfaccia dell’applicazione, con il classico verde e bianco che lasciano spazio a un nero profondo e al grigio. Il Tema Scuro di WhatsApp è in fase di rilascio in queste ore e ci vorrà ancora qualche giorno affinché l’aggiornamento sia disponibile per tutti.

Libero