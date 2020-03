Volker Stinnes nominato CEO di Land of Fashion

E’ stato designato amministratore delegato di Land of Fashion. Il Gruppo, con molteplici outlet suddivisi in cinque territori italiani, ha avviato questo processo di implementazione per fossilizzarsi sulla strategia di mercato e valorizzare i valori e la filosofia del brand

Stinnes vanta un’esperienza imponente nel campo del consumer goods in Unilever e Sony e, successivamente, come direttore finanziario e responsabile per l’espansione e la vendita del brand Napapijri (VF Corporation). Si focalizzerà sulla strategia da utilizzare e coordinare per far riuscire a declinare lo shopping ai suoi clienti, verso un’esperienza eccellente firmata “Best of Italy”. Il brand Land of fashion, gestito da Momi (Multi Outlet Management Italy) e specializzata in Europa per il coordinamento e gestione di centri commerciali ed outlet, conta circa 100 realtà a gestione diretta.