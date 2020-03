Giovanni Zola nominato amministratore delegato di FormatLab. FormatLab lancia FormatMedia

E’ stato designato dalla nuova società lanciata da FormatLab, FormatMedia. La società, in particolare l’ex responsabile della redazione economica di Panorama, ha avviato questo processo di incorporazione per dedicarsi esclusivamente alla produzione di sit-com.

FormatMedia è nuova società di FormatLab che si dedica solamente alla produzione di sit-com. E’ diretta dal CEO Giovanni Zola, artefice di molti tra i format di maggior successo di Disney Channel venduti in molteplici paesi del mondo. FormatLab si occupa di editare il portale italiano datajournalism, Truenumbers.it e che produce contenuti editoriali per aziende, adoperando numeri, dati e statistiche in modo tale da garantire credibilità e prestigio ai messaggi aziendali. I dati possono essere mandati alle azienda in diversi modi: videografiche, visual graphic, mappe interattive, visual book, testi e grafici interattivi.

Marco Cobianchi, manager e presidente della nuova società risulta essere soddisfatto di aver coinvolto Zola in quello che FormatLab fa al meglio: produrre contenuti. Quest’ultimo, autore di Zelig, oltre che di molti altri programmi etichettati Rai e Mediaset, sarà il propulsore della nuova società. Avrà il compito di coordinare e comunicare alle aziende, come al mondo editoriale, sit-com fondate sulla velocità e sull’ironia.

Il fatturato, dal 2017 al 2019, si è duplicato e si classifica tra le prime 100 aziende italiane per fatturato.