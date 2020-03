Reale Group, copertura assicurativa per quarantena

Reale Group estende i propri interventi e servizi a favore degli abitanti delle zone rosse e, in generale, dei propri assicurati in seguito all’emergenza del coronavirus.

In particolare, a tutti gli assicurati di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni, già beneficiari di coperture che prevedono l’indennità giornaliera da ricovero ospedaliero, viene estesa questa garanzia anche nel caso di quarantena presso la propria abitazione, imposta a seguito del test positivo al tampone COVID-19.

Inoltre, a tutti coloro che hanno sottoscritto un prodotto Salute nella forma a vita intera, le Compagnie di Reale Group offrono, senza costi aggiuntivi, un indennizzo pari al 15% del capitale assicurato, nel caso in cui necessitino di terapia intensiva a seguito di contagio.

È stato poi ampliato gratuitamente a beneficio di circa 130.000 Clienti, appartenenti alle principali collettività assicurate dal Gruppo, il servizio di consulenza medica di Blue Assistance, operativo h 24 e fruibile tramite numero verde dedicato.

Banca Reale sospende per il periodo di tre mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti in corso per tutti i clienti delle zone rosse. Inoltre, Banca Reale dà la possibilità, alle piccole e medie imprese assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, di usufruire di un finanziamento a tasso zero per il rinnovo delle polizze.

Infine, oltre a quanto definito nel decreto del 4 marzo 2020, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni garantiscono agli assicurati residenti nelle zone rosse, ulteriori proroghe alle tempistiche di pagamento dei premi.

Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, ha attivato il proprio Protocollo di Emergenza e ha avviato le prime azioni di sostegno, tra queste, tramite l’Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus, ha fornito materiale sanitario alla Protezione Civile di Codogno e ha fatto una donazione alla Fondazione Specchio dei Tempi per la realizzazione del progetto “Bambini Sicuri”, che consentirà l’igienizzazione immediata di un centinaio di scuole di Torino e metterà a disposizione dei bambini delle scuole aderenti specifici kit di igienizzazione