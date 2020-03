Sara Vercesi nominata direttore commerciale di Gimel

E’ stata designata dal Gruppo Gimel come direttore commerciale. Il Gruppo ha avviato questo processo di inserimento al vertice nella struttura commerciale per potenziare il team.

Vercesi, manager laureata in Bocconi, ha cominciato la sua carriera dapprima in Tommy Hilfiger come assistente al direttore commerciale della linea bambino e in seguito è passata in Ralph Lauren come diretta responsabile della linea Kids per l’Italia per poi proseguire in Gucci dove ha lanciato la sua linea Gucci Kids sul mercato. Ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore commerciale in Dolce & gabbana.

Il team di Gimel, in particolare il manager Alberto Dalena, è particolarmente soddisfatto di poter includere Vercesi nel suo team. L’ingresso di Vercesi catalizzerà, insieme alla recente inaugurazione dello showroom e degli uffici nel cuore di Milano, il progetto di velocizzazione all’interno di un contesto internazionale.