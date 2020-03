Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Joe Biden

Ex vice presidente degli Stati Uniti con Barack Obama, avanza nella nomination per le elezioni presidenziali. E nato il 20 novembre 1942, ha 77 anni, si propone come lo sfidante di Donald Trump, il prossimo novembre. Joe ha vinto in Virginia, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma e Tennessee.

Romina Power

Lei e Al Bano inseguono la popolarità con particolare superficialità. «Tu non hai dimenticato qualcosa stasera?», così Romina Power ha provocato il suo ex nell’ultima esibizione in tandem in tv. «Io no, che cosa?» ha chiesto Al Bano. «La sciarpetta copri panza!». Dice lei. «L’ho lasciata a te, lo vedi?» replica Al Bano ridendo e indicando l’ampio caftano bianco, «divisa d’ordinanza» di Romina.

Ilaria Capua

«Tutelando gli anziani possiamo frenare la diffusione. I malati potrebbero essere 100 volte di più di quelli dichiarati». Lo afferma la virologa che dirige il One health center of excellence dell’università della Florida. È diventata una star televisiva, intervistata in tutti i programmi. Piace per il suo realismo.

Johnny Depp

Ha 56 anni e ha scritto contro l’ex moglie 70.000 sms. Eccone uno: «Bruciamo Amber. Anzi, prima la anneghiamo e poi la bruciamo. Poi mi occuperò del suo cadavere». L’ex moglie è Amber Heard, 33 anni. Il matrimonio è durato un anno e tre mesi. Con litigi furiosi, anche a botte. Il divorzio a Johnny Depp è costato 7 milioni di dollari. Alla precedente moglie, Johnny aveva pagato, nel 2012, 150 milioni.

Steven Zhang

Il presidente dell’Inter, 29 anni, è diventato di colpo un protagonista del calcio italiano, di per sé già molto chiassoso. Alla radice, le polemiche per i discussi rinvii delle partite, con un’esternazione verso il presidente della Lega, definito «il più grande pagliaccio conosciuto nella mia vita». Poi si è spiegato: «Con la salute non si scherza, qualcuno invece…».

Recep Tayyip Erdoğan

Alza i toni con l’Ue sulla decisione di lasciar passare i profughi dalla frontiera turca: «Da quando abbiamo aperto i confini, i migranti sono centinaia di migliaia, presto saranno milioni. Pensavano forse che stessimo bluffando?». Se non è un ricatto, ci assomiglia: Recep Tayyip Erdogan vuole un’altra montagna di denaro.