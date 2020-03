La 500 tra sostenibilità e lusso

«Facciamo finta di essere a Ginevra ma siamo a Milano, una città che non si ferma mai, come Fca». Olivier Francois, responsabile del brand Fiat, ha presentato ieri alla Triennale la nuova 500 full electric destinata ai flash del salone svizzero di settore annullato a causa del coronavirus.

«In un momento storico così importante, la 500 che fin dal suo esordio, nel 1957, è stata una rivoluzione sociale e nel 2007 ha introdotto il concetto di coolness nelle city car, si trova a una svolta ugualmente cruciale nella mobilità urbana del futuro, per il pianeta e il climate change, ma anche per un concetto nuovo di auto».

Saltata la fase hibrid («una decisione coraggiosa», ha detto Francois), l’utilitaria elettrica che in anteprima mondiale fa il suo ingresso nella metropoli lombarda è stata modellata sulla «love car immagine dell’Italia e della Dolce Vita», ha detto il numero uno di Fiat, ma con servizi e versioni che arrivano al lusso.

Il modello dell’esordio battezzata «La Prima», a tiratura limitata (qualche migliaio in Europa) per cui ieri sono partite le prenotazioni via smartphone e tablet, farà il suo debutto ufficiale e Torino il prossimo 4 luglio. Caratteristiche principali: la ricarica per la giornata in appena 5 minuti, l’avviso acustico per i pedoni con le note di Amarcord di Nino Rota, un nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, disponibile con schermo da 10,25 pollici, eco leather ai sedili e l’accesso ai servizi di «My dream Garage», il servizio di mobilità esclusiva in abbonamento di Leasys, che permette di prenotare on demand tutte le auto del gruppo Fca.

Chi le ordinerà avrà capote monogram Fiat, badge numerato affiancato per le prime 500 unità vendute e il nome del paese in cui è l’auto è stata acquistata.

«Il cammino del cambiamento non lo si fa da soli. Occorrono partner altrettanto virtuosi che abbiano voglia di mettersi in gioco per migliorare il pianeta condividendo valori e obiettivi», ha sottolineato Francois. In particolare l’attore e attivista Leonardo DiCaprio ha abbracciato il progetto della Nuova Fiat 500. «Sarà endorser della visione della nuova city car elettrica attraverso l’Europa», ha aggiunto il responsabile brand Fiat. In particolare nel video-manifesto «All-in» presentato ieri, DiCaprio invita tutti a dare il proprio contributo così come ha fatto il marchio di automotive con 500.

Il progetto è condiviso anche da altri partner che arrivano dal mondo del lusso, da maison iconiche a Fondazione Altagamma: «Tre versioni one-off della 500, un po’ meno accessibili rispetto a La Prima andranno all’asta», ha sottolineato Francois. «Sono firmate Giorgio Armani, Bulgari e Kartell, aziende icone del made in Italy che hanno dato vita a una strategia dove la sostenibilità sposa l’eccellenza del saper fare, della creatività e dell’innovazione».

Le tre city car sono state realizzate utilizzando materiali di scarto, rigenerati o di origine naturale, dal legno alla plastica fino alla polvere d’oro delle lavorazioni di gioielli utilizzata nella pittura da Bulgari e il ricavato della vendita sarà devoluto alle organizzazioni ambientaliste dell’attore DiCaprio.

«La 500 è un’icona del nostro Paese e del design», ha dichiarato ieri Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, associazione in cui Fca è presente con i brand Alfa Romeo e Maserati. «Con la sua straordinaria popolarità è diventata un simbolo del nostro stile di vita e nominata nel 2019 Icona Altagamma. Le edizioni speciali in collaborazione con i nostri soci Bulgari e Kartell testimoniano la potenza di iniziative congiunte fra marchi e intersettoriali del meglio del made in Italy».

Francesca Sottilaro, ItaliaOggi