Governo, coronavirus: da domani fino al 15 marzo chiuse scuole e Università in tutta Italia

Emergenza coronavirus: il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. La misura sarà presa con un decreto in vigore da oggi. Ma gli effetti del virus di Wuhan sul mondo politico e sociale sono anche altri.



Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento. Il viaggio in Mozambico del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, previsto dal 10 al 12 marzo, è stato rinviato ed è a rischio la cerimonia dell’8 marzo.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

Il premier Giuseppe Conte incontrerà le parti sociali nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

È, quella intrapresa dal governo, una strada complessa, che avrà costi sociali enormi e che andrà spiegata alla popolazione, probabilmente con un intervento pubblico del presidente del Consiglio. Tra i nodi principali che sono stati oggetto di valutazione, la necessità di coordinare il rapporto con le Regioni, affidato al ministro Francesco Boccia, in modo da evitare che si proceda in ordine sparso (la competenza sulle scuole è di natura regionale).

E, naturalmente, quello di predisporre meccanismi utili a salvare comunque l’anno scolastico: a questo problema deve dare una risposta la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Inutile sottolineare il peso di una mossa di questo genere, così come anche l’importanza nel contenimento del virus.

Il ministro Patuanelli in auto isolamento

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento al Mise. La misura, del tutto precauzionale, si è resa necessaria dopo l’incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19. Patuanelli, viene spiegato, era stato l’unico ad avere avuto un incontro diretto e di oltre 15 minuti con l’assessore allo Sviluppo economico, nella Sala degli Arazzi del dicastero.

Mattarella rinvia viaggio Mozambico, a rischio 8 marzo

Il viaggio in Mozambico del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto dal 10 al 12 marzo, è stato rinviato.

A quanto si apprende, a causa dell’emergenza coronavirus, potrebbe ‘saltare’ anche la cerimonia per la festa delle donne domenica 8 marzo. Se le direttive del governo che dovrebbero essere emanate oggi o domani vieteranno cerimonie, convegni e congressi – è quanto filtra informalmente- anche la presidenza della Repubblica si atterrà alle disposizioni.

Annalisa Cuzzocrea e Tommaso Ciriaco, Repubblica.it