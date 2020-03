Francesca Fernandes nominata account director di Ogury

E’ stata designata dalla società, fondatrice della prima soluzione di advertising incentivata dalla scelta del cliente. La sua mansione sarà quella di mantenere saldo il coordinamento e il consolidamento dell’azienda, riuscendo a gestire i principali centri media e clienti localizzati nel Lazio e nel Centro Sud.

Fernandes ha già ricoperto ruoli di prestigio acquisendo svariati incarichi in panorami internazionali. Dapprima di entrare nel team di Ogury, vanta una decennale esperienza come digital account director in Zenith e in seguito in ambito istituzionale e player del settore automotive. E’ stata inoltre digital media manager in Midshare.

Mirerà a riuscire a gestire due differenti approcci: il ‘data-driven’ per una cultura e il ‘choice first’ che metterà al posto centrale la libertà dell’utente in questione.











