Le scuole italiane resteranno chiuse da domani fino al 15 marzo. Lo hanno reso noto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Le altre news riguardo il Coronavirus non sono confortanti. Continua a salire il contatore dei casi in Italia: in un solo giorno si sono registrati, come riferito dalla Protezione Civile, 587 nuovi contagi, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia. Ieri i nuovi casi erano 466, lunedì 258.