Salini Impregilo sponsorizza la mostra con i capolavori di Raffaello a Roma

Salini Impregilo main sponsor della mostra “Raffaello”, la più grande rassegna dedicata all’artista mai realizzata in Italia, una grande esposizione monografica visitabile presso le Scuderie del Quirinale di Roma dal 5 marzo al 2 giugno per celebrare il genio del Rinascimento, nel cinquecentenario della sua scomparsa avvenuta a Roma il 6 aprile del 1520 all’età di soli 37 anni.

Raffaello, oltre che pittore, fu anche primo architetto papale con Leone X, e come tale si occupò dell’organizzazione e della supervisione dei cantieri per Roma antica e moderna. La sua attitudine a lavorare contemporaneamente in più cantieri con squadre di grande competenza ha particolarmente ispirato Salini Impregilo, che ha inserito la mostra nella sua “agenda cultura”, l’insieme delle iniziative con cui il Gruppo contribuisce alla diffusione della cultura nel mondo, procedendo contemporaneamente con interventi per preservare il patrimonio del passato e con progetti per costruire nuovi luoghi di cultura.

Salini Impregilo ha supportato nel mondo molti clienti a realizzare infrastrutture innovative e sostenibili come luoghi di incontro e aggregazione di persone, idee e culture, come il centro culturale Stavros Niarchos di Atene, oltre ad interventi di recupero del patrimonio archeologico, come nel caso dello spostamento dei Templi di Abu Simbel in Egitto. Nel corso degli anni il Gruppo ha inoltre organizzato oltre 20 tra mostre ed eventi culturali, con circa 250mila partecipanti: dalle esposizioni multimediali sulle grandi opere come Cyclopica, a Spazio Ponte, la mostra permanente interattiva allestita a Genova per raccontare la costruzione del nuovo Ponte; dagli eventi e dal libro celebrativo sul maestro d’orchestra Arturo Toscanini, fino alle mostre fotografiche che raccontano le comunità locali con cui Salini Impregilo entra in contatto ogni giorno in oltre 50 paesi nel mondo.