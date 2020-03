Leasys, controllata di Fca Bank, acquisisce gruppo Aixia in Francia

Leasys, controllata di Fca Bank, conferma le proprie ambizioni di operare da pioniere della mobilità a 360 gradi in Europa e segna una nuova importante tappa con l’acquisizione del Gruppo Aixia in Francia.

Le due società hanno firmato un accordo per la cessione del 100% delle azioni del Gruppo Aixia a Leasys, che si concluderà entro la fine del mese di marzo. Il Gruppo Aixia è una delle realtà più dinamiche nel settore del noleggio a breve termine in Francia con i suoi due brand: RENT&DROP, per il noleggio one way dei veicoli commerciali, e RENTIZ, per il noleggio short term di segmenti premium, minibus e microcar. Il sistema di mobilità sviluppato da AIXIA offre la possibilità di gestire tutti gli aspetti relativi al noleggio a breve di veicoli per aziende, professionisti e clienti privati, compresa la prenotazione e il pagamento online dei servizi. Con l’acquisizione e il prossimo rebranding del Gruppo AIXIA, FCA Bank espande ulteriormente le proprie attività nell’ambito della nuova mobilità attraverso Leasys – già market leader in Italia e tra i primi operatori di noleggio e mobilità in Europa – confermando il proprio importante ruolo di operatore della mobilità a 360 gradi anche in Francia. Leasys punta a consolidare la propria presenza sul territorio (dove già oggi figura nella Top 10 dei fornitori di noleggio) e ampliare la gamma di prodotti innovativi. “Il raggiungimento di questo accordo rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità a 360 gradi in Francia e in Europa” – ha commentato Giacomo Carelli, nella foto, CEO di FCA Bank S.p.A. e Presidente di Leasys S.p.A. – “Il Gruppo AIXIA rappresenta un’eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di FCA, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela”. “L’assunzione del controllo da parte di Leasys rappresenta una magnifica opportunità per le aziende che fanno parte del Gruppo AIXIA, in quanto i nostri team disporranno di nuovi mezzi per proseguire i lavori intrapresi dalla nascita del gruppo, sia in termini di innovazione che di servizi o sviluppi informatici” ha commentato Jean-Claude Facques, Presidente e fondatore del Gruppo Aixia. Attiva in Francia dal giugno 2017, Leasys France (Gruppo FCA Bank) ha raccolto l’eredità di vent’anni di presenza nel noleggio a lungo termine di FCA Fleet Services, già società del gruppo. Un debutto contraddistinto dal lancio sul mercato francese di BE FREE PRO, l’innovativa soluzione che ha rivoluzionato l’idea di mobilità per i liberi professionisti, grazie anche a un’offerta completa a canoni estremamente competitivi, senza anticipo e soprattutto senza penali di restituzione anticipata dopo 24 mesi di locazione. Sotto la guida del Country Manager Denis Vitellaro, Leasys France ha registrato nell’ultimo anno una crescita del 10%. Già attiva in 8 Paesi europei (10 entro fine 2020) nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità integrata, Leasys offre anche servizi di noleggio a breve-medio termine in Italia e da oggi in Francia e punta a essere operativa in questo segmento in almeno 5 mercati europei entro il 2021, con una flotta complessiva di 450.000 veicoli, dai circa 300.000 attuali. La società aprirà 800 nuovi Leasys Mobility Store entro il 2021, passando dagli oltre 300 già presenti sul territorio italiano a 1.200 in tutta Europa. I Leasys Mobility Store offrono una gamma completa di servizi di mobilità e una rete capillare di colonnine di ricarica per accompagnare l’elettrificazione della gamma Fiat Chrysler Automobiles.