AQR: crescono ricavi ed EBITDA. Al via servizi finance e insurance

Per la customer interation company ricavi ed Ebitda in forte crescita, triplica il numero dei dipendenti, nuovi settori di attività e nuovi prestigiosi clienti.

Nel 2019 tutti i risultati per il Gruppo AQR si presentano con il segno positivo e tutti con trend a doppia cifra: i ricavi salgono a 22,8 milioni di euro, + 34% rispetto al 2018; l’Ebitda è di 2,8 milioni di euro (pari al 12,3%), in crescita del 56%.

Grazie ai nuovi servizi inbound il Gruppo è cresciuto anche dal punto di vista occupazionale triplicando il numero dei dipendenti diretti che sono ora 160 contro i 52 dell’anno precedente. Lavoratori che si aggiungono ai 520 collaboratori impegnati nelle attività outbound distribuiti nelle 5 sedi della società. La qualità e la stabilità del lavoro sono tra le caratteristiche principali del Gruppo AQR che dimostra con questi risultati come investire sulle persone sia non solo etico ma è anche premiato dal mercato.

Dal secondo semestre 2019 il Gruppo AQR è entrato nei settori dei servizi per i mercati finance e insurance con la costituzione di Smart4Finance, dando vita ad accordi di partnership con Compass, IBL Family e Fincontinuo. A fine gennaio, si è registrata inoltre l’acquisizione di S.C. Retail – agente in attività Finanziaria (OAM) – attiva nel mercato della cessione del quinto per conto dell’importante player Fides (Gruppo Banco Desio). Il Gruppo AQR si prepara così alla celebrazione del suo decennale, con numeri che ne certificano solidità, crescita e proiettano la customer interaction company fondata da Francesco Saverio Esposito tra le principali società del settore.

“Volano della nostra crescita – spiega Francesco Saverio Esposito – sono in particolare gli investimenti fatti per la gestione delle attività di customer care, la progettazione e lo sviluppo dei servizi in outsourcing per i mercati finance, insurance e automotive, il lancio del portale di comparazione meglioquesto.it e il consolidamento delle attività di digital marketing e lead generation; attività che hanno richiesto l’apertura di due nuove importanti sedi operative a Roma e a Sesto San Giovanni”.

“E’ proprio la sede di Sesto San Giovanni – spiega Simone Ratti, Direttore Generale e Founder di Smart4 Finance – il polo dedicato a questo comparto, come luogo di gestione delle azioni a supporto del cliente e di sviluppo di competenze per le nostre risorse umane. Programmi formativi in materia finanziaria e previdenziale e corsi di preparazione agli esami OAM e IVASS stanno caratterizzando le giornate dei nostri collaboratori junior, affiancati nel training on the job da figure specialist. Un elevato presidio delle conoscenze, accompagnato dallo sviluppo delle skill relazionali e comunicative, è il primo fattore di crescita per una divisione nella quale crediamo fortemente”.

“In un mercato globale ricco di opportunità, la nostra sfida continua – conclude Francesco Esposito – è quella di lavorare su professionalità e qualità del lavoro delle persone, per contribuire in modo significativo alla crescita del business dei nostri partner, incrementando le vendite e la customer experience dei clienti attraverso lo sviluppo, il presidio e l’integrazione di tutti i canali di contatto”.