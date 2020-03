Competence Center Piemonte, oltre 3 milioni di euro per ricerca

Oltre 3 milioni di euro da erogare come contributi a fondo perduto per progetti di ricerca applicata ad alto livello di maturazione tecnologica presentati da grandi player industriali così come da micro, piccole e medie imprese e start-up innovative preferibilmente in raggruppamento tra loro. E’ quanto prevede il bando del Competence Center del Piemonte.

Il primo bando del Competence Industry Manufacturing 4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino con 23 partner industriali, ha visto 18 aziende vincitrici – 4 startup innovative, 3 microimprese e 11 PMI – provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia.

Con questo secondo bando con una disponibilità superiore ai 3 milioni il CIM andrà a finanziare, sotto forma di contributo a fondo perduto fino ad una percentuale massima del 50% dei costi presentati, progetti dal valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Il massimo contributo erogabile per ogni singolo progetto sarà pari a 200 mila euro.

I Progetti potranno essere presentati a partire dalle ore 14 di oggi entro le ore 14 del 24 Aprile prossimo esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma Integrata Concorsi Atenei del Cineca.

“La funzione dei Competence Center – spiega il Ceo di CIM 4.0 Enrico Pisino – deve essere quella di orientare e supportare strategicamente le imprese nell’implementazione delle tecnologie per l’Industria 4.0, il tutto con azioni efficaci e tempestive. Con la pubblicazione di questo secondo bando si vuole dare continuità di azione e un ulteriore concreto supporto alle imprese innovative e alle filiere industriali. Per cogliere tutte le opportunità del Sistema Paese – conclude – è prevista una serie di eventi di presentazione del bando presso alcuni tra i più importanti ecosistemi dell’industria italiana”.