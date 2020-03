Alessandra Favilli nominata direttore delle relazioni esterne e istituzionali di Angelini Holding

E’ stata designata dalla Holding che controlla Angelini Pharma, Bertani Domains, Fater e Fameccanica.

Vanta una grande esperienza nel campo della comunicazione, nonostante il suo percorso scientifico, inizia a lavorare come collaboratore della pagina milanese del quotidiano La Repubblica. E’ entrata a far parte dapprima nel gruppo Publicis nel 2003 come vicepresidente di MS&L e poi come direttore delle pubbliche consultazioni. In seguito, ha ottenuto la mansione di coordinare la funzione di comunicazione internazionale in Magneti Marelli Holding.

Questo nuovo incarico è stato istituito nel contesto di un progetto di programmazione della base del gruppo che controlla Angelini Pharma, Bertani Domains, Fater e Fameccanica. In questa sua nuova mansione riporterà direttamente al ceo di Angelini Holding.

Favilli si dice onorata di essere entrata a far parte di questo processo di implemento volto ad un cambiamento che il Gruppo Angelini sta affrontando. Lo scopo dell’azienda e in particolar modo di Favilli, sarà quello di usufruire della sua ampia esperienza per metterla al servizio di supporto e di tutte le società operative.