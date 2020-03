Zalando, i ricavi 2019 salgono a 6,5 mld (+20,3%)

Un 2019 in crescita per il business di Zalando. La piattaforma europea di e-commerce attiva nel fashion e nel lifestyle ha chiuso l’anno con 145 milioni di ordini, oltre 4 miliardi di visite sul sito e 31 milioni di clienti che hanno effettuato ordini sul sito, 4,6 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Zalando ha registrato un incremento del gross merchandise volume (gmv) del 23,6% a 8,2 miliardi di euro (6,6 mld di euro nel 2018) e dei ricavi del 20,3% a 6,5 mld di euro (5,4 mld di euro nel 2018) e ha contabilizzato un ebit rettificato di 224,9 mln di euro (173,4 mln di euro nel 2018). La crescita ha subito uno slancio nel quarto trimestre con il gmv in aumento del 24,3% a 2,5 miliardi di euro e i ricavi in aumento del 19,5% a 2 mld di euro con un ebit rettificato di 110,4 mln di euro, anche grazie ai risultati da record ottenuti durante la Cyber Week.

«Il 2019 è stato per noi un anno di grande successo. Abbiamo raggiunto risultati finanziari solidi in ogni singolo trimestre», ha affermato David Schroeder, cfo di Zalando. Nel 2020 Zalando effettuerà diversi investimenti. La società ha in programma di raddoppiare il suo assortimento premium e di lusso prima della fine 2023. L’azienda ha recentemente aggiunto Moschino Couture e Alberta Ferretti e amplierà ulteriormente la categoria. «Soprattutto i clienti più giovani amano mixare e abbinare gli high-street fashion brands con articoli sportivi e di design. Premium è stata la categoria in più rapida crescita negli ultimi mesi e rappresenta un enorme potenziale su cui lavorare», ha aggiunto Schroeder.

Inoltre, l’azienda avvierà il progetto pilota della moda pre-owned e lancerà «Pre-Owned» come nuova categoria all’interno di Zalando. A partire dal terzo trimestre del 2020 i clienti potranno acquistare moda pre-owned e vendere i propri articoli di moda a Zalando. La piattaforma amplierà inoltre la propria rete logistica europea aprendo un magazzino in Spagna.

In linea con la propria strategia di crescita, per il 2023/2024 Zalando prevede una crescita del gmv tra il 20 e il 25% e un aumento tra il 15 e il 20% nel 2020. L’azienda stima una crescita redditizia continua e un ebit rettificato tra 225 e 275 milioni di euro, oltre a un capex di 330 mln di euro. Queste previsioni escludono il potenziale impatto negativo causato dal coronavirus.

ItaliaOggi