Ultime dal mondo del vino. Prowein 2020, Assovini Sicilia vola a Dusseldorf

Appuntamento atteso e irrinunciabile quello della fiera tedesca che da sempre rappresenta uno degli eventi più attesi del mondo del vino: oltre 6.900 espositori provenienti da 64 paesi, circa 61.500 visitatori professionisti e 843.427 mq di superficie espositiva divisa in 10 ampi padiglioni che rappresentano l’intero mondo vitivinicolo. Anche quest’anno l’Associazione Assovini Sicilia sarà presente in fiera rappresentata da 16 cantine socie. L’area assegnata alla Sicilia e coordinata dall’Irvo è di circa 305 metri quadrati. “Prowein è per noi un appuntamento importante soprattutto per incontrare i nostri clienti del Nord Europa e per sviluppare ulteriormente questo mercato – afferma Mario Di Lorenzo, Ad e proprietario di Feudo Disisa – sarà un’occasione per far conoscere le nuove annate dei bianchi e per presentare il nuovo rosato, ultimo nato dei nostri vini che sbarca per la prima volta sul mercato tedesco”. “La partecipazione a Prowein – dice Gianfranco Lombardo proprietario di Tenute Lombardo – riveste grande importanza sia per la vocazione internazionale che ha la fiera, sia per rafforzare la presenza del nostro vino in Germania e nei paesi del nord Europa dal momento che il salone rappresenta la più importante vetrina su questo mercato e un appuntamento per noi immancabile che, dopo Wine Paris, ci traghetta a Vinitaly”. Gabriele Morreale Agnello, Ad e proprietario dell’azienda omonima, recente ingresso in Assovini Sicilia, afferma: “La fiera di Dusseldorf è ormai diventato il più importante appuntamento mondiale del mercato del vino e lo è anche per la Tenuta Morreale Agnello. L’ampliamento del numero di importatori e la ricerca di buyers provenienti dai più importanti mercati del mondo ci daranno modo di presentare i nostri vini, tutti rigorosamente biologici”. Da fiera vinicola a barometro delle tendenze mondiali duqnue, anche quest’anno, per la sua 26esima edizione, Prowein attende esperti, appassionati e winelovers di tutto il mondo con un ricco programma di seminari, master class e mostre speciali.