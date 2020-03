Luca Rigotti nominato a capo di Deta

Luca Rigotti, conosciuto come presidente della coop vitivinicola trentina Mezzacorona, è stato nominato al vertice di Deta dal cda di Distillerie Mazzari .

La distilleria è entrata a far parte nel 2017 del Gruppo Mazzari dopo l’acquisizione dell’intero capitale da parte dell’azienda, nota a livello mondiale nella produzione di acido tartarico naturale e nel settore della produzione di bioetanolo ad uso fuel di seconda generazione, di alcool etilico, utilizzo alimentare ed industriale.

L’incarico di presidente durerà tre anni, e sarà sostenuto in consiglio di amministrazione da Andrea Grilli, che è anche l’amministratore delegato, e da Pietro Zambon, neo consigliere e presidente di Collis Veneto Wine Group.

Luca Rigotti ha inoltre diversi incarichi di rappresentanza sindacale, è coordinatore nazionale del settore vino di FederagriPesca-Confcooperative, membro dei cda della Federazione Trentina della Cooperazione e del Consorzio per la Tutela dei Vini doc delle Venezie e vice presidente vicario della Camera di Commercio di Trento e Vice Presidente del Consorzio Vini del Trentino.