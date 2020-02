Petros Papageorgiou nuovo direttore generale di Lurisia

Petros Papageorgiou è stato nominato nuovo direttore generale di Lurisia, famoso marchio italiano di acque e bevande premium di recente acquisito da Coca-Cola HBC Italia.

Papageorgiou si occuperà della supervisione delle attività dell’azienda, dall’imbottigliamento delle acque minerali dello stabilimento di Roccaforte Mondovì, alla produzione delle bevande, inoltre si dedicherà delle strategie commerciali nella grande distribuzione organizzata e nell’horeca.

Papageorgiou è nato in Grecia nel 1978 si è laureato presso il British Hellenic College in European Business Administration – Marketing e ha conseguito un mba presso l’Hellenic American University.

Ha iniziato a lavorare in Diageo, nel ruolo di customer marketing director Italia e Svizzera per poi arrivare a direttore sales out of home. Nel novembre 2015 è entrato in Coca-Cola HBC Italia ricoprendo il ruolo di direttore out of home.