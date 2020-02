“Il tuo Vissani”, lo chef stellato apre ristorante a Roma

L’offerta enogastronomica di Roma sta per arricchirsi con una nuova offerta di grande prestigio, un nuovo locale aperto e gestito da uno dei più importanti chef italiani, Gianfranco Vissani. Tra Piazza Navona e Campo De’ Fiori, a Piazza San Pantaleo, apre ‘Il tuo Vissani’, un ristorante ‘low cost’, che coniuga il tocco di classe del celebre ristorante umbro di Braschi ‘Casa Vissani’ e la tradizione della cucina romana e laziale, rivisitata e interpretata per l’occasione con creatività e fantasia. Gianfranco Vissani, grande chef pluristellato umbro, da più di trent’anni ai vertici dell’enogastronomia nazionale, arriva nella capitale con un progetto contemporaneo di cucina. L’idea è quella di proporre, per la prima volta, la sua nuova concezione di ristorazione che ribalta il punto di vista: ‘Il tuo Vissani’ viene creato sulle aspettative del cliente ed è nato per coinvolgere tutti, di qualsiasi età o censo. Il nodo centrale di questa offerta è costituito dal prodotto gastronomico, rigorosamente “fatto in Italia”, valorizzando le piccole e medie imprese agricole e cercando di avvicinare a una cucina gourmand e gourmet il pubblico più variegato. Un “prodotto” che viene messo in vendita ne ‘Il tuo Vissani’ e, al tempo stesso, è l’ingrediente base utilizzato dallo chef nei suoi piatti. Il cliente può quindi sia assaggiare la cucina dello chef sia farne propria l’anima, potendo portare con sé, a casa, l’elemento principe delle preparazioni, in un percorso gustativo, salubre ed etico senza eguali. Il concept de ‘Il tuo Vissani’ nasce dal maestro di Baschi insieme a suo figlio Luca – braccio destro e direttore generale di tutte le sue attività – ed è stato fortemente voluto dall’imprenditore di origine calabrese Domenico Iozzi, che ha creduto e investito su di esso.L’apertura di Roma è un ‘numero zero’ e la capitale d’Italia è il giusto banco di prova per un locale nato dalla passione per il buon bere e il buon mangiare, dove coloro che desiderano cose buone, fatte con dedizione e scelte con sapienza, possano ritrovarsi nel pieno centro di Roma, senza vincoli di orari.