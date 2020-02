Sanità, da Pisa proposta piattaforma su quella di precisione

Parte dall’Università di Pisa la proposta di una piattaforma regionale condivisa sulle tematiche della medicina e sanità di precisione, con l’idea di elaborare un documento specifico per evidenziare punti di forza e potenzialità di sviluppo di questi settori da trasmettere ai decisori politici sia a livello regionale che nazionale. È questo il principale risultato del convegno su “Medicina e sanità pubblica di precisione: nuove sfide per una salute efficace e sostenibile”, che si è svolto giovedì 27 febbraio al Polo Congressuale “Le Benedettine” di Pisa, organizzato dall’Ateneo pisano in collaborazione con Toscana Life Sciences e l’Agenzia Regionale di Sanità. “La medicina di precisione – hanno detto i curatori scientifici dell’incontro, i professori Claudia Martini e Paolo Milazzo – è una delle opportunità più promettenti che abbiamo a disposizione per ottenere trattamenti su misura per il singolo, e quindi più efficaci, attraverso la combinazione dei dati genetici e delle informazioni sanitarie di centinaia di migliaia di persone. L’Università di Pisa, insieme all’AOUP e a Toscana Life Sciences, è fortemente impegnata su questo tema con progetti nei diversi ambiti”. L’approccio terapeutico di precisione, ha detto per esempio il professor Filippo Baldacci, è rivoluzionario nel campo delle malattie neurologiche, dalla sclerosi multipla alle malattie neurodegenerative, dall’Alzheimer al Parkinson e alle varie forme di demenza. In campo oncologico, ha evidenziato il professor Romano Danesi, alcune neoplasie permettono una selezione del paziente con indicazioni specifiche per il trattamento personalizzato. Alcuni esempi sono le neoplasie del colon-retto, della mammella e, in particolare, il tumore del polmone, patologia nella quale a Pisa si stanno svolgendo ricerche su mutazioni predittive di resistenza al trattamento farmacologico. Anche per quanto riguarda il diabete, ha sottolineato il professor Piero Marchetti, l’approccio di precisione può giocare un ruolo fondamentale nel definire le cause che portano all’insorgere della malattia e alla sua progressione, fornendo indicazioni preziose per la personalizzazione delle strategie di prevenzione e di cura. Queste e molte altre competenze cliniche e innovative sono emerse nel corso del convegno, con un particolare rilievo per l’informatica, per i temi dell’intelligenza artificiale e per il trattamento dei dati, tutti settori che caratterizzano il nostro Ateneo. In sintesi, come ha detto il rettore Paolo Mancarella, “la medicina di precisione, se opportunamente sviluppata, può aiutare la comunità internazionale a raggiungere l’obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, sia in termini di cure che di prevenzione”. Al rettore ha fatto eco l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che impossibilitata a partecipare di persona ha inviato un video messaggio in cui si ribadisce che “come Regione Toscana siamo presenti e abbiamo competenze e professionisti tali che, attraverso le Università, possiamo essere all’avanguardia, cogliendo le migliori opportunità offerte dalla medicina di precisione per la cura e l’assistenza ai pazienti e ai cittadini della nostra regione, e non solo”.