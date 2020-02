Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Kirk Douglas

Resta protagonista nella memoria di coloro che lo hanno amato. Non ha lasciato neanche un centesimo ai figli Joel, Peter, Michael Douglas. Del suo patrimonio di 61 milioni di dollari, 51 milioni vanno alla Fondazione Douglas, creata molto tempo fa per «aiutare le persone sole e in difficoltà». Anche gli altri 10 milioni sono stati distribuiti in beneficenza per i poveri e gli emarginati.

Michael Bloomberg

Spende somme enormi per candidarsi come Tanti Donald Trump, ma si moltiplicano i suoi avversari e le ostilità. Ha ingaggiato un manipolo di specialisti per conquistare consensi. Ma il denaro non basta: Elizabeth Warren gli ha scatenato contro la furia delle donne: «È un miliardario che chiama le donne “grassone” e “lesbiche faccia di cavallo”».

Vanessa Laine

Vedova di Kobe Bryant, ha fatto causa alla società proprietaria dell’elicottero caduto lo scorso 26 gennaio uccidendo il marito, la figlia e altre sette persone. Secondo la Laine, il pilota (anche lui morto nell’incidente) fu negligente decidendo di volare nonostante la fitta nebbia. Quel giorno, e per alcune ore, la polizia di Los Angeles aveva deciso di tenere a terra gli elicotteri.

Harvey Weinstein

Colpevole di aggressione sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado. La decisione è stata presa da una giuria di New York composta da sette uomini e cinque donne. È stato scagionato dalle accuse più gravi, ma con le condanne di ieri rischia un minimo di cinque anni e un massimo di 25 anni di prigione. A Los Angeles lo aspetta un nuovo processo per altre quattro accuse.

Sandra Milo

Ha un compagno di 37 anni più giovane. II «fidanzato» di Sandrocchia ha però spiegato: «La nostra è solo una amicizia amorosa». Lei è felice in questo momento al fianco di un uomo che sembra essere il suo compagno. Ma mentre Sandra ne parla come di un amore lui, invece, allude a una amica, certo speciale ma nulla di più. Facciamo il tifo per Sandra!

Elettra Lamborghini

Dedica un messaggio tra l’ironico e il vetriolo a chi è in preda alla psicosi da virus: «Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del coronavirus?». Il post ha riscosso un successo enorme: 10.000 «mi piace» e quasi 2.000 retweet. Una provocazione, discutibile.