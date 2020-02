Marco Alberizzi, nominato amministratore delegato di Stock

E’ stato designato dal Gruppo Stock Spirits Italia, fabbricante nel campo degli spirits, come amministratore delegato. Il Gruppo ha deciso di avviare questo processo per implementare l’azienda.

Alberizzi, vanta un bagaglio manageriale importante, laureato in business economics, ha accresciuto la sua formazione con un master e ha operato in svariati ruoli manageriali: dal direttore vendite e marketing in Italia è passato poi ad essere direttore delle vendite globali nei 5 continenti, responsabile del marketing commerciale nel campo del food col Gruppo Ferrero fino ad essere il manager generale del Gruppo Bacardi Martini.