Ivano fossati, nominato responsabile alle vendite per Italia e Grecia di Sap

E’ stato designato dalla società attiva nelle soluzioni software per il business Sap, nel ruolo di responsabile alle vendite per Italia e Grecia. La sua mansione sarà quella di tracciare una strategia efficace per il posizionamento di Sap, volta a sostenere le aziende che vogliono perfezionare il coinvolgimento dei clienti verso una maggiore vicinanza col proprio marchio.

Fossati vanta un’esperienza ventennale nel campo delle strategie e vendite, ottenuta ricoprendo svariati ruoli. Dapprima chiamato a rivestire il ruolo di direttore globale per le industrie verticali, entrerà nel 2013 in SAP, in seguito al processo di implementazione in SAP del Gruppo Hybris. Acquisirà il potere al centro di eccellenza di Sap diventando poco dopo capo delle operazioni per Emea South.