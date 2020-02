Cristiano Venturini è il nuovo chief executive officer di iGuzzini

L’azienda iGuzzini illuminazione, del gruppo Fagerhult, che opera a livello internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale, ha nominato come chief executive officer Cristiano Venturini sostituendo Andrea Sasso.



Cristiano Venturini ha ottenuto la laurea triennale in business administration e la laurea magistrale in general management all’Università Bocconi di Milano, 12 anni fa è approdato in iGuzzini, e dopo un periodo nell’ufficio finanziario, ha assunto il ruolo di cfo, con l’incarico di gestire operazioni di diversi settori, sostenendo la pianificazione strategica e la conduzione dei processi.



Bodil Sonesson, presidente di iGuzzini e presidente e ceo di Fagerhult ha dichiarato:

«Siamo certi che Venturini guiderà con successo iGuzzini nel futuro […]Continueremo anche con lui a portare avanti la strategia che punta a creare uno dei più grandi gruppi europei nel settore dell’illuminazione e incrementare le vendite su scala globale».

Venturini ha sostenuto: «il settore dell’illuminazione architetturale sta vivendo un periodo di grande fermento e la nostra azienda si colloca in una posizione ideale per servire i propri clienti, attraverso l’impegno costante per l’innovazione e la soddisfazione del cliente».