Rata rottamazione 1mln contribuenti 28/2

Lazio, Campania, Lombardia in prima fila. Stop a chi non paga

Nuovo appuntamento con la rottamazione delle cartelle per oltre 1 milione di contribuenti.

Il 28 febbraio è il termine stabilito per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti già comunicato nei mesi scorsi.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella classifica per regione, si trova in testa il Lazio con 181.334 contribuenti chiamati alla cassa, seguito dalla Campania (144.039) e dalla Lombardia (137.555). Chi non paga – ricorda l’Agenzia – perde i benefici.



Ansa.it