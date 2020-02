Bonus seggiolini, partenza delle domande con sito in tilt

Il contributo per i dispositivi anti-abbandono vale 30 euro, ma verranno accettate le richieste solo fino all’esaurimento delle risorse. La procedura per i cittadini slitta al 21 febbraio





Sito in tilt per prenotare il bonus da 30 euro per l’acquisto dei “dispositivi antiabbandono” da installare sui seggiolini delle auto per il trasporto dei bambini. Il Ministero dei Trasporti ha avviato la piattaforma www.bonuseggiolino.it, gestita dalla Sogei: è stata assaltata dagli utenti con relative difficoltà nel collegarsi. Una volta effettuato, a fatica, l’accesso risulta visibile solo il campo per la registrazione degli esercenti: i cittadini dovranno aspettare domani per avanzare le richieste di contributo. Abbiamo differenziato gli accessi – spiegano dal Mit.

L’obbligo di avere questi seggiolini “evoluti” è scattato formalmente dal 7 novembre scorso e riguarda i bambini di età inferiore a 4 anni. Il governo ha però concesso una sorta di periodo di moratoria: le multe partiranno soltanto dal prossimo 6 marzo.

Le Faq del Ministero dettagliano le caratteristiche tecniche che devono avere i dispositivi, per i quali non è prevista l’omologazione. Viene infatti rilasciata una “dichiarazione di conformità” con la quale i fabbricanti si impegnano a rispottare i dettami del decreto che li ha resi obbligatori.

Recita il Mit: “Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche”.

Per chi dovesse esser colto in fallo, le multe vanno dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Per agevolarne l’acquisto nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo antiabbandono acquistato (al massimo 1 per bambino). Il fondo funziona a rubinetto: una volta esaurite le risorse prenotate, si chiude. La partenza delle domande era prevista proprio per il 20 febbraio e le risorse complessivamente disponibili sono di 15,1 milioni di euro e – dopo una modifica alla Camera del Decreto – di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. Si dovrebbe dunque trattare di risorse cumulabili per quest’anno, visto il ritardo nell’efficacia del bonus.

A chiedere il bonus deve essere uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore che non abbia già 4 anni al momento dell’acquisto. Per registrarsi alla piattaforma sono necessarie le credenziali Spid, l’identità digitale dei cittadini. Il buono è un ticket elettronico da 30 euro, associato al codice fiscale del minore, che si può usare solo nei negozi che a loro volta si sono registrati alla piattaforma.

Il rimborso può esser richiesto anche da chi abbia comprato il dispositivo prima del 20 febbraio, purché la richiesta arrivi entro 60 giorni dalla daa dell’acquisto. Serve in questo caso la presentazione dello scontrino o della ricevuta fiscale e una autocertificazione in cui indicare i dati del bambino (nome, cognome e codice fiscale) e la specifica che la spesa riguarda un dispositivo antiabbandono (questa dicitura non è necessaria se è già indicata sullo scontrino/fattura).

Il bonus elettronico viene generato dalla piattaforma subito dopo la registrazione e ha validità di 30 giorni, mentre il rimborso viene accreditato direttamente sul c/c di chi ha fatto richiesta.

