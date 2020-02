Tim, a Torino l’UniStem Tour promuove cultura scientifica

Si è svolta, ieri, a Torino, la tappa piemontese dell’UniStem Tour, l’iniziativa nazionale curata dal Centro UniStem dell’università di Milano guidato dalla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo e da Fondazione TIM, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, tra i 16 e i 19 anni, e ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia.

A ospitare, ieri, l’evento è stato l’istituto di istruzione superiore “Albert Einstein” di Torino a cui hanno preso parte circa 300 studenti e numerosi insegnanti.

Protagonista dell’appuntamento è stata Deborah Piovan, imprenditrice agricola e portavoce del manifesto “Cibo per la Mente”, impegnata nella divulgazione di tematiche relative alla sostenibilità e all’innovazione nel settore agricolo e alla corretta informazione sulle biotecnologie e sul miglioramento genetico delle piante.

Si è trattato dell’ottavo di una serie di 30 incontri che copriranno in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole, portando nelle scuole alcuni tra i “numeri uno” del panorama scientifico italiano: tra gli scienziati che hanno dato la loro adesione al tour vi sono l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, il virologo Roberto Burioni (nella foto), il matematico Alessio Figalli, l’immunologo Alberto Mantovani.

Il titolo della lezione di ieri a Torino è stato “Fare l’agricoltore hi-tech: la sfida della sostenibilità passa per l’innovazione”.

In un ambito in cui meno di due studenti su dieci (18%) dichiarano di volersi iscrivere a una facoltà STEM, percentuale che scende al 14% tra le ragazze, “il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza vuole consentire ai ragazzi di conoscere il fascino di indagare l’ignoto attraverso le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta, per raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione”.

Agli incontri live del tour si affianca inoltre una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso i social e il web, curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi.

Le altre tappe in programma nel primo semestre del 2020 dell’UniStem Tour toccheranno le città di Milano (9 marzo), Taranto (2 aprile), Lamezia Terme (13 maggio) e Treviso (15 maggio).