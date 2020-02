Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Ferrero

Radiocor informa che Ferrerò in tre mesi ha venduto 17,5 milioni di Nutella biscuits per 52 milioni di euro. Produzione in aumento del 30% e debutto sul mercato tedesco a partire dal mese di aprile. Si conferma insomma una stagione record per i Nutella biscuits, le frolle lanciate a novembre in Italia e divenute subito introvabili nei supermercati.

La mimosa

«Con queste temperature la mimosa è già sfiorita, l’8 marzo molto probabilmente non ci sarà più» Lo dice Bernardo Gozzini, direttore scientifico del Consorzio Lamma di Firenze. E Coldiretti è in allarme: «Sfasamenti stagionali sempre più marcati, si rischiano conseguenze gravi sulla produzione e sulla raccolta».

Carlo Messina

Da settembre 2013 è il leader di Intesa Sanpaolo: ha lanciato un’offerta pubblica di scambio su Ubi Banca. Offrirà 17 azioni proprie ogni 10 di Ubi, per un corrispettivo che – ai prezzi di chiusura delle azioni Intesa di venerdì 14 febbraio corrisponde a una valorizzazione di 4,25 euro contro i 3,33 della chiusura di Ubi. Tra i benefici, le assunzioni di 2.500 giovani.

La regina Elisabetta

Sulle sue spalle senili e regali continuano ad abbattersi notizie e pettegolezzi sui legami coniugali della sua corte. L’ultimo è l’ennesimo divorzio: il figlio di Margaret, David Armstrong Jones, 58 anni, si separerà da Serena Alleyne «II conte e la contessa di Snowdon hanno deciso in maniera amichevole che il loro matrimonio debba concludersi», recita un sobrio comunicato.

Romolo

A sorpresa la fama del fondatore di Roma è rilanciata in tutto il mondo. È stata forse scoperta la tomba di Romolo. Nel foro romano è stato rinvenuto un ipogeo con un sarcofago e un altare legati a lui. E a cura del parco archeologico del Colosseo, gli scavi ci regalano anche un sarcofago in tufo lungo circa 1,40 metri, che dovrebbe risalire al VI secolo avanti Cristo.

Matteo Renzi

Dice: «In Pakistan, con alcuni amici, siamo andati due giorni a sciare in luoghi bellissimi. Posso fare due giorni sugli sci o devo chiedere il permesso al tribunale dell’antirenzismo?». Mah, non si sa quanti possano permettersi una vacanza in Pakistan, ignorando le stupende montagne italiane. Tanto più che annuncia che stasera sgancerà una «bomba».