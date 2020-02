Pirelli, ricavi 2019 a 5,32 miliardi (+2,5%)

Pirelli ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 5,323 miliardi di euro, in crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente e in linea con le previsioni. L’ebit adjusted è stato di 917,3 milioni mentre la posizione finanziaria netta era pari a 3,024 miliardi di euro al 31 dicembre scorso, in riduzione rispetto ai 3,180 miliardi segnati al 31 dicembre scorso. Pirelli prevede che nel triennio effettuerà una riduzione di costi per 510 milioni di euro al lordo dell’inflazione, mentre, per quanto riguarda i 900 milioni di investimenti (a fronte degli 1,3 miliardi del triennio precedente), essi si focalizzeranno soprattutto sul fronte della tecnologia.

Il piano 2020-2022 inoltre prevede una generazione di cassa per circa 1,5 miliardi di euro nel triennio. Nel 2022, il margine ebit adjusted è stimato in crescita al 18-19%; la posizione finanziaria netta sarà negativa per 3,3 miliardi di euro nel 2020 e si attesterà a -2,5 miliardi a fine piano. Il piano industriale di Pirelli 2020-2022 conferma la centralità dell’High Value, con un consolidamento della leadership anche attraverso un ulteriore rafforzamento delle barriere competitive, l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in ottica predittiva rispetto alla tipologia e alla localizzazione della domanda, lo sviluppo di prodotti e processi sempre più sostenibili. Nello specifico per quanto riguarda il segmento high value, Pirelli nel Piano avrà un focus maggiore su pneumatici a 19 pollici e specialities. Nel segmento High Value Pirelli prevede nel piano 2020-2022 di sovraperformare il mercato di circa 3 punti percentuali, con un tasso di crescita medio annuo dei volumi pari a circa il 9% (circa 6% la crescita stimata del mercato). Nello Standard, invece, il gruppo proseguirà la riduzione, ma cogliendo le opportunità legate ai 17 pollici e potendo contare su fonti produttive low cost (Russia e Latam). L’ulteriore riduzione dell’esposizione nel segmento è prevista con un calo medio annuo in termini di volumi del 4,2% nel 2019-2022 (-0,3% il calo medio annuo previsto per il mercato). Nello standard tali azioni, unite a una produzione focalizzata nelle regioni a minore costo produttivo, consentiranno di incrementare il price/mix e la redditività, stimata a fine piano Double Digit. Nel 2022 Pirelli conterà 18 fabbriche (16 Car, 1 Premium Velo e la jv Moto in Indonesia). Le fabbriche Car conteranno 9 impianti totalmente High Value (6 di questi nuovi e altamente robotizzati) in Europa, Nord America e Apac e 7 impianti produttivi di High Value e Standard (tra questi i due hub produttivi low cost di America Latina e in Russia). Il piano industriale di Pirelli 2020-2022 ha “un’interpretazione assai realistica, a fronte della difficile situazione attuale”. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Marco Tronchetti Provera, durante la conference call con gli analisti organizzata per illustrare il business plan.