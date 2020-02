Pininfarina, compie 90 anni l’azienda dei design rivoluzionari

È il 22 maggio 1930 quando Battista Farina, detto ‘Pinin’, firma l’atto costitutivo della Carrozzeria Pinin Farina. Di lì a poco, dallo stabilimento di corso Trapani a Torino, esce la prima fuoriserie di Pinin, la Lancia Dilambda. Inizia così una storia lunga 90 anni che, attraverso tre generazioni e profondi mutamenti sociali, economici e tecnici, vede la piccola carrozzeria artigiana trasformarsi in brand iconico, sinonimo di bellezza ed eleganza, riconosciuto come emblema del Made in Italy nel mondo. E ieri mattina, proprio per festeggiare i 90 anni dell’azienda, è stato organizzato un convegno alla Triennale di Milano. Un gruppo, Pininfarina, con 700 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, quotato in Borsa dal 1986 e inserito nel paniere Italian Listed Brands in cui Borsa Italiana raccoglie i 22 migliori marchi italiani di società quotate. Ieri, presso la Triennale Milano, Pininfarina ha dato il via alle celebrazioni ufficiali per il suo 90° anniversario con una giornata-evento in cui la Famiglia Pininfarina e i vertici aziendali festeggiano l’importante traguardo con autorevoli istituzioni nazionali e locali, con i clienti del gruppo Pininfarina, con i media e con il mondo del design e dell’architettura. L’evento si svolge in concomitanza della mostra “The State of the Art of Architecture Milano”, di cui Pininfarina è partner, e che resterà aperta in Triennale fino al 29 marzo.

“Nella sua identità – commenta il presidente Paolo Pininfarina – la Pininfarina del 2020 è la stessa degli anni Trenta: la centralità del design, il senso estetico in grado di creare bellezze senza tempo, l’ossessione per la qualità, la forza di una tradizione che sposa industria, tecnologia e ricerca stilistica, la propensione alle collaborazioni di lungo periodo. Coerente con questi valori, la Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione”

Da parte sua l’amministratore delegato dell’azienda, Silvio Pietro Angori, ha commentato: “La nostra unicità come fornitore globale di servizi è la capacità di creare valore per le aziende costruendo nuove customer experience. A garantire coerenza tra le varie fasi dell’esperienza di un cliente è il design Pininfarina, riconosciuto nel mondo per il connubio tra bellezza e innovazione. Forti di questa nostra peculiarità, possiamo con orgoglio affermare che da 90 anni disegniamo il futuro e aiutiamo i nostri clienti a trasformare i loro sogni in realtà”. Oggi, Pininfarina sta lavorando a progetti rivoluzionari in tutti i settori. Recentemente ha svelato nuovi

modelli di vetture elettriche, treni, yacht e importanti progetti internazionali di architettura tra cui la Torre di Controllo del nuovo aeroporto di Istanbul e alcuni edifici residenziali di grande impatto in Europa e America Latina. Tra questi, l’International Architecture Award 2019 per la torre residenziale Cyrela by Pininfarina, di recente inaugurata a San Paolo, in Brasile. Poi c’è l’accordo stretto con il developer spagnolo EXCEM Real Estate per un nuovo complesso residenziale nella Costa del Sol, in Spagna. Il progetto comprende lo sviluppo di 38 unità abitative di lusso, che sorgeranno a Estepona, località che, insieme ai comuni di Marbella e Benahavis, formano “Il Triangolo d’oro”, un’enclave di fascia alta sulle rive sud-occidentali del Mediterraneo.