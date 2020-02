Sabato, a Milano Marittima, ci sarà un incontro a Casa Margot con Edoardo Raspelli

Dopo il fascino evergreen di Ronn Moss, le gag esilaranti di Gianluca Impastato ed i casting del regista Federico Moccia, la grande comicità italiana è tornata protagonista al ristorante Casa Margot di Milano Marittima (in viale Matteotti 7/9) che, per il quarto appuntamento della rassegna “Good food… Good entertainment”, ha ospitato una coppia iconica della comicità italiana: i mitici Gigi&Andrea, all’anagrafe Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato. Il locale ospita personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport lasciando aperte al pubblico e alla citta’ le porte per incontrare i protagonisti del fitto calendario eventi, sostenuto dalla amministrazione comunale.

L’iniziativa è della organizzatrice Samanta Secci che ha potuto contare sulla collaborazione del manager ed agente Tony Toscano.

Sabato 22 febbraio l’ospite della serata sarà il giornalista e “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli. Madrina della serata, Miss Senza Trucco, Francesca Buonaccorso.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 389 216 6932 0544.993902