Deccio de Rosa, nominato capo marketing di BeSight

E’ stato designato capo marketing nella struttura operativo – tecnologica di BeSight. La piattaforma ideata e realizzata dal manager e presidente Claudio Marenzi e dal fondatore del gruppo, Andrea Ruscica.

De Rosa vanta un’esperienza pluriennale nel campo dei media, della consulenza e IT. Avrà il compito di affiancare le Pmi del settore Fashion&Luxury offrendo soluzioni per ottimizzare il time to market e avrà la responsabilità di collocare il brand e le possibili soluzione BeSight sul mercato, indirizzando i trend di innovazione verso il percorso di progresso del prodotto.