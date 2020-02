Raniero Reali, promosso come capo commerciale di CarPlanner

E’ stato promosso dal Gruppo CarPlanner come capo commerciale del settore. Azienda che da sempre è leader nel campo digitali attraverso la piattaforma IDEAL in quanto permette di individuare e paragonare le offerte sul mercato dell’acquisto di auto e noleggio a lungo termine.

Reali vanta di una grande esperienza, dapprima come direttore alle vendite di Autoscout24 e in seguito coordinando la crescita di Automobile.it e Kijiji Motori. Ha concluso le sue esperienze prima di CarPlanner come manager della startup Carnovo.