Bezos crea fondo da 10 miliardi contro climate change

Per finanziare studi e progetti di individui e gruppi nel mondo

Jeff Bezos ha annunciato la creazione del Bezos Earth Fund che fornirà 10 miliardi per finanziare gli sforzi di scienziati ed attivisti nella lotta contro il cambiamento climatico. “Il cambiamento climatico è la più grande mianccia per il nostro pianeta”, ha spiegato su Instagram.

“Voglio lavorare insieme con altri sia per intensificare i vecchi modi sia per esplorarne di nuovi nel combattere il devastante impatto del cambiamento climatico su questo pianeta che tutti condividiamo”, ha aggiunto. Il fondatore di Amazon ha precisato che le borse di studio, erogate dalla prossima estate, sono destinate a individui e organizzazioni in tutto il mondo.

Ansa