Powell, rischi coronavirus su economia

La Fed sta monitorando da vicino gli sviluppi

L’impatto dell’emergenza coronavirus sull’economia cinese può estendersi all’economia globale: lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, nella sua audizione davanti al Congresso americano. “La Fed sta monitorando da vicino gli sviluppi della situazione”, ha assicurato Powell.

La nuova minaccia del coronavirus arriva nel momento in cui si erano allentate le tensioni e ridotte le incertezze sul fronte commerciale, con la tregua nella guerra dei dazi tra Usa e Cina, con l’economia americana che sembra per ora resistere ai venti contrari globali.

Powell ha comunque assicurato che dopo i tagli nei tassi di interesse del 2019 la Fed “è ben posizionata” per affrontare anche i rischi derivanti dalla diffusione del virus, con una politica monetaria che viene definita “appropriata”.

Ansa