Ultime sull’agroalimentare. Banca Mps e Agrocepi insieme su credito associati

Favorire l’accesso al credito delle aziende agroalimentari, dell’agroindustria e delle imprese della filiera per contribuire al rilancio e allo sviluppo del settore primario dell’economia del Paese. Questo il fine del rinnovo della convenzione siglata da Banca Monte dei Paschi, da sempre vicina al comparto agrario, e Agrocepi, Sindacato della filiera agroalimentare. L’accordo si contraddistingue per clausole specifiche introdotte al fine di incentivare il biologico e l’innovazione nel settore agroalimentare. Condizioni ulteriormente agevolate verranno applicate ai finanziamenti richiesti dalle aziende associate a maggioranza femminile e quelle che realizzeranno interventi volti a ridurre o ripristinare il dissesto idrogeologico delle zone colpite da eventi calamitosi. La convenzione include, inoltre, un’ampia offerta, a condizioni competitive, a disposizione degli oltre 10.000 iscritti di Agrocepi. Oltre alle formule classiche dei finanziamenti a breve, medio e lungo termine anche un pacchetto di finanziamenti ad indirizzo specifico pensato per rispondere in modo puntuale alle molteplici esigenze dei moderni imprenditori agricoli, accompagnandoli in tutte le fasi del ciclo produttivo, dall’impianto della coltura, alla trasformazione fino alla commercializzazione del prodotto finito. Ne sono un esempio i finanziamenti per l’impianto e il reimpianto delle colture arboree, quelli per la filiera vitivinicola fino alle aperture di credito assistite da pegno su formaggio dop o igp a lunga stagionatura o su cosce di prosciutto dop o igp. Per offrire un concreto sostegno alle filiere e all’agroindustria sono stati inseriti anche i finanziamenti utili per l’acquisto di grandi macchine, mezzi di produzione ad alta tecnologia e complessità, e per l’agricoltura di precisione. Gli associati potranno beneficiare, inoltre, del servizio di consulenza degli specialisti di Banca Mps anche nell’ambito della finanza agevolata. Il Presidente Nazionale Agrocepi, Corrado Martinangelo, ha dichiarato: “Agrocepi ha inteso definire un accordo con Banca Mps per supportare al meglio le imprese di settore, inserendo molte novità su specifici temi per lo sviluppo dell’agroalimentare italiano.” “L’accordo con Agrocepi nasce da un lavoro sinergico di ascolto e confronto”. Ha commentato Fabiano Fossali, Responsabile Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps. “Anche con questa convenzione ribadiamo il nostro sostegno al settore agroalimentare e siamo molto soddisfatti di favorire l’accesso al credito delle filiere e dell’agroindustria. Abbiamo previsto misure specifiche per agevolare l’imprenditoria femminile, per la conversione al biologico e per l’innovazione tecnologica in modo da affiancare le imprese agricole nelle nuove sfide del futuro e contribuire concretamente alla loro crescita sostenibile”.