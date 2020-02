Terroni caput mundi / Lecciso alla carica: Al Bano è appesantito da Romina

L’uomo “conteso” è al centro della diatriba anche dopo il Festival di Sanremo

TORNA IN TIVÙ L’AMICA GENIALE, ELENA FERRANTE VINCE SU RAI UNO

Elena Ferrante (1943, Napoli) è protagonista su Rai Uno: al via “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome” di Saverio Costanzo. Davide Turrini ha scritto su il Fatto Quotidiano: «Lila e Lenù diventano grandi… Il nuovo ciclo di immersione visiva nelle opere di Elena Ferrante è ricominciato su Rai 1 dal 10 febbraio per quattro serate… La regia è ancora di Saverio Costanzo (“La solitudine dei numeri primi”, “Hungry Hearts”), che in questa stagione lascia due episodi (il quarto e il quinto) con al comando la compagna e attrice Alba Rohrwacher, voce narrante della serie. Davanti alla macchina da presa tornano Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù): la prima già rinchiusa in un matrimonio oppressivo e violento, la seconda pronta ad una emancipazione che passa anche dai cambiamenti sociali e politici degli anni Sessanta. I primi due episodi ancora legati al quartiere Luzzati, gioia e dolore della prima stagione più vagamente neorealistica, mentre dal terzo in avanti le protagoniste proveranno a spiccare il volo in altri quartieri di Napoli e soprattutto a Ischia, oltre quell’orribile sottopasso che traccheggia sempre in profondità di campo. Lila e Lenù rivaleggeranno pure, e non tutto,ovviamente, filerà liscio in questa storia di emancipazione femminile scritta dall’invisibile e sconosciuta Ferrante(uomo o donna che sia realmente), che ha attirato su di sé il plauso di mezzo mondo letterario. Prodotta da The Apartment, Wildside, Fandango e Rai Fiction, in collaborazione con Hbo Entertainment ei n co-produzione con Umedia, “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”proverà a battere anche uno dei tanti curiosi record ottenuti: il 33% di spettatrici trai 15 e i 24 anni che hanno seguito sorprendente mente la prima stagione su una tv generalista e di lunedì sera. I primi due episodi della stagione sono stati anche proiettati per tre giorni in sala, grazie a Nexo Digital, ricavando non proprio una cifra da capogiro: 131 mila euro.

AL BANO SCIVOLA AL FESTIVAL ERA APPESANTITO DA ROMINA?

Loredana Lecciso commenta la partecipazione di Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo e non risparmia un commento al vetriolo sulla cantante. Ospite d’eccezione di “Live! Non è la d’Urso” Loredana Lecciso ha commentato così la partecipazione straordinaria di Al e Romina. La coppia, invitata da Amadeus come ospite d’eccezione della prima puntata della kermesse canora, si è resa protagonista di un siparietto che ha immediatamente fatto il giro della rete scatenando l’ilarità degli internauti.Al Bano, accompagnato da Romina, è inciampato sulla scalinata del Teatro Ariston facendo temere per un attimo il peggio al pubblico in platea e a quello da casa. La scivolata schivata, quindi, è stata commentata anche nel “controfestival” della d’Urso cui ha preso parte anche la ex compagna del cantante di Cellino San Marco.

BATTUTA VELENOSA DI LECCISO O UNA GAG PREFABBRICATA?

«Al Bano non stava scivolando…», ha commentato Barbara d’Urso, immediatamente raggiunta da Loredana Lecciso. «Ma no! Si è detto di tutto – ha esordito Loredana – . Si è detto che è stato appesantito da Romina…». «Fermi tutti!- ha esclamatola conduttrice,che non ha nascosto il sorriso ironico davanti alla frecciatina lanciata con nonchalance dalla Lecciso alla storica nemica Romina.- . Che vuol dire che era appesantito da Romina?». La ex compagna di Al Bano, quindi, ha tentato di nascondere la stoccata contro la Power come «un commento letto sui social»,ma nessuno ha creduto a questa versione dei fatti. «Ho letto tutti i commenti… Lei si era appoggiata perché così era carina la discesa», ha continuato a spiegare la Lecciso. In realtà, Al Bano, che è un grandissimo attore, ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove- ha aggiunto ancora Loredana, svelando che la scivolata del cantante non era altro che una messa in scena architettata proprio da lui. «Loredana è l’unica che, nonostante sia stata la compagna di Al Bano per anni e ci abbia fatto figli, continua a passare per l’amante – ha sottolineato con ironia Alba Parietti – . Un record storico! Questo, però, è a tuo favore perché non hai l’aspetto da moglie. Continua così!».