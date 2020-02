Mediobanca assegna a Lorenza Pigozzi anche la responsabilità delle relazioni istituzionali

Novità in Mediobanca. L’azienda assegna a Lorenza Pigozzi, il direttore della Comunicazione, anche la responsabilità delle relazioni istituzionali di Gruppo. Il ruolo riguarda l’organizzazione e la promozione di incontri e convegni; la promozione di report, studi e insights di scenario su temi di interesse per il posizionamento istituzionale della banca e la cura degli interessi relativi alla comunicazione del Gruppo presso diverse nazionali e il mondo politico, l’organizzazione e la promozione di incontri e convegni, Per Lorenza Pigozzi è un altro riconoscimento all’interno del gruppo. Un riconoscimento che celebra una storia in Mediobanca che dura da più di 18 anni. Entrò nel maggio 2001. Nel 2003 le fu affidato il compito di realizzare la comunicazione di Mediobanca. Diventa responsabile dell’ufficio stampa in un periodo molto importante del gruppo. Un periodo dettato da importante evoluzione, legata al cambiamento della governance. Un cambiamento che guarda ad un figura aziendale che comunica agli stakeholder e al mercato. Nel 2013, diventa direttore della comunicazione del gruppo. Lorenza Pigozzi è una donna leader nel mondo della comunicazione. A dirlo non siamo solo noi, ma anche i siti e giornali del settore di livello internazionale. L’anno scorso, l’eminente portale di notizie dal mondo dei Pr e responsabili marketing, holmesreport.com, stilò una lista con i 100 nomi più influenti a livello mondiali. Nella top 100 figurava anche Lorenza Pigozzi, che adesso vive questa ulteriore evoluzione con Mediobanca. Pigozzi, vi rammentiamo, è anche la responsabile delle relazioni con i media, della pianificazione della comunicazione esterna, della pubblicità, del marketing, del social e digital, brand identity e CSR. Ha fatto parte del cda dell’istituto di consulenza aziendale controllato dal gruppo, CheBanca! e fa attualmente parte del cda di Mediobanca Innovation Services.