Christian Colafrancesco, incaricato da Wiko per l’Italia come direttore delle vendite

E’ stato designato direttore delle vendite di Wiko per l’Italia. Un’azienda dinamica nella creazione di smartphone.

Colafrancesco, vanta di un’esperienza ventennale del mondo della tecnologia di consumo, iniziando la sua carriera in Telecom Italia procedendo per alcune società pilastro del mercato italiano come LG Electronics e BlackBerry.

La società ha avviato un processo per il rafforzamento e il consolidamento delle potenzialità commerciali dell’azienda franco-cinese, fondata nel 2011 a Marsiglia, dove mantiene il suo design e ora parte della holding Tinno Mobile Technology Corp. Con sede a Shenzhen in Cina.