Virus, anche Sony rinuncia al Mwc

Terrà una videoconferenza. E’ la quinta azienda a ritirarsi

Sony si unisce all’elenco di aziende che, a causa del coronavirus, rinunciano a partecipare al Mobile World Congress (Mwc), la più grande fiera della telefonia mobile in programma dal 24 al 27 febbraio a Barcellona.

“Dal momento che attribuiamo la massima importanza alla sicurezza dei nostri clienti, partner e dipendenti, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci dall’esposizione e dalla partecipazione al Mwc 2020 di Barcellona”, scrive Sony in una nota. La conferenza stampa dell’azienda, in programma la mattina del 24 febbraio, si svolgerà all’ora prestabilita “ma in video, tramite il nostro canale Xperia su YouTube“.

La rinuncia di Sony arriva dopo quella di Amazon, che tuttavia al Mwc non è solita avere una forte presenza, e dopo quelle – più pesanti – di Ericsson, LG e Nvidia.

Ansa.it