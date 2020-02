Samsung misure sicurezza per coronavirus

Media, alcuni dipendenti potrebbero non andare al Mwc Barcellona

Samsung prende misure di sicurezza per la presentazione di domani a San Francisco dei suoi nuovi smartphone. In una mail inviata ai partecipanti, l’azienda sudcoreana spiega di prevedere postazioni con disinfettante per le mani e strumentazione per il controllo della temperatura.

Inoltre, saranno disponibili mascherine su richiesta e a chiunque manifesterà problemi respiratori insoliti verrà chiesto di consultare i medici presenti sul posto.

L’azienda ricorda anche che gli Stati Uniti stanno limitando l’ingresso nel paese di cittadini non statunitensi che hanno visitato la Cina negli ultimi 14 giorni e che continuerà a monitorare gli sviluppi del coronavirus.

A differenza di altre aziende tecnologiche, tra cui LG, Ericsson e Amazon, Samsung al momento non ha annullato la propria partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà a fine mese, ma sembra che solo un numero ridotto di dipendenti presenzierà all’evento. Stando a quanto riportato dal sito di tecnologia Cnet, infatti, numerosi dipendenti delle divisioni statunitensi e sudcoreane starebbero pianificando di annullare il viaggio a Barcellona.

Ansa.it