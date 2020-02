Professioni e Protezione civile insieme

A comporre organismo geometri, ingegneri, geologi e architetti

Costituita la ‘Struttura tecnica nazionale degli Ordini e dei Collegi professionali di supporto alle attività di Protezione civile‘, associazione fondata dai Consigli nazionali dei geometri, ingegneri, architetti e geologi, alla presenza del Capo dipartimento Angelo Borrelli, presso la sede della Protezione civile. Ne danno notizia gli stessi Ordini che ne fanno parte, spiegando che “la finalità del nuovo soggetto è la collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, per la gestione sia delle emergenze sismiche, sia delle calamità ambientali di ogni altro tipo”. “Possiamo affermare – ha dichiarato il presidente dei geometri Maurizio Savoncelli – che si tratta di un grande risultato, fortemente voluto dalle categorie tecniche, al fine di poter garantire agli straordinari volontari del nostro Paese la migliore formazione necessaria e un ideale contesto organizzativo delle risorse qualificate, che potranno operare con maggiore efficacia nel corso delle operazioni. Il plauso non può non sottolineare anche l’alto profilo e la capacità di intervento del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che è riuscito ad assicurare la sua presenza, malgrado gli innumerevoli impegni derivanti dalla sua recente nomina a Commissario per l’emergenza Coronavirus”. Il consiglio direttivo è composto da Savoncelli, e dai vertici di ingegneri, architetti e geologi Armando Zambrano, Giuseppe Cappochin e Francesco Peduto. L’associazione, si legge in una nota, “sarà successivamente aperta alla partecipazione degli altri Consigli nazionali tecnici” dei liberi professionisti.



