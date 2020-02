Credit Suisse: Dopo lo scandalo Tidjane Thiam si è dimesso

Dopo la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre 2019, la guida della filiale elvetica dell’Istituto è passata a Thomas Gottstein, dopo dissapori e tensioni

Tidjane Thiam, dispiaciuto per lo scandalo sui pedinamenti effettuati da alcuni investigatori privati su un ex manager passato a Ubs, per conto del Presidente Urs Rohner, ha chiesto e ottenuto dal cda dell’Istituto all’unanimità le dimissioni.

Thiam ha sempre ricoperto ruoli di prestigio nei suoi 30 anni di esperienza nel settore bancario nei ruoli di leadership, nell’investment banking e nel private banking.

Si dice orgoglioso del suo supporto e di quello di tutta l’azienda durante la sua dirigenza e si è proclamato entusiasta dei suoi colleghi ringraziando loro e tutta la società Credit Suisse per la gratitudine di sempre.