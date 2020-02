Italia Leader in Europa per competenza e produzione agricola

L’Italia si assicura il primo posto in Europa come valore della produzione delle attività agricole connesse come la vendita diretta e l’agriturismo mentre si pone al terzo posto, dopo Francia e Germania, per il valore di produzione generale e in particolar mondo il lavoro in agricoltura.

Analisi attuata dal Centro Studi di Confagricoltura, l’andamento economico-produttivo è aumentato rispetto al crollo dello scorso anno per la produzione di olive/olio e di ortaggi mantenendo il primato in Europa per numero di occupati nel settore primario con 1 milione e 125.000 lavoratori, seguita da Spagna e Francia.

Un importante calo si è registrato nel comparto vitivinicolo, dei prezzi di mercato e del valore complessivo del settore. Mutamenti climatici ed emergenze sanitarie sarebbero alla base di cause che ne hanno determinato un andamento negativo.