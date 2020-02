Tim, l’operazione Risorgimento Digitale arriva a Vibo Valentia

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione della tappa di Vibo Valentia del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” di TIM, l’iniziativa itinerante che toccherà tutte le 107 province italiane con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di diventare “cittadini di Internet” e accelerare in questo modo il processo di digitalizzazione del Paese. “Si tratta – è scritto in un comunicato stampa della compagnia telefonica – di un progetto che vuole dare una risposta concreta al gap di cultura digitale che è ancora presente nel nostro Paese, nonostante l’elevato livello di infrastrutturazione (cioè di disponibilità di reti fisse e mobili a banda larga e ultralarga) esistente. Secondo i dati che emergono dallo studio sulla Trasformazione digitale dell’Italia, realizzato dalCensis in collaborazione con il Centro Studi di TIM, sono 1 milione e 150 mila i calabresi che utilizzano Internet: più uomini che donne, di cui circa la metà nella fascia di età fra 35 e 64 anni, mentre gli over 65 digitali sono meno di 100 mila. Dalla ricerca – prosegue il comunicato – emergono indicazioni e spunti per stimolare ulteriormente la crescita digitale del territorio, anche grazie ad una disponibilità di banda ultralarga pari a circa l’83% della popolazione (la banda larga raggiunge il 99,7%). Inoltre, dalla ricerca emerge che il 62% per cento dei calabresi usa Internet, l’home banking è al 36%, mentre le carte di identità elettroniche si attestano al 14,3%. Molto diffusa invece PagoPA, il sistema di pagamenti online della pubblica amministrazione”. Tra coloro che non utilizzano Internet, il motivo principale, è spiegato, è “il non saperlo usare” (60% dei non utenti). Le attività formative avranno inizio lunedì 10 febbraio con l’arrivo della “scuola mobile” di TIM inPiazza Municipio, un “truck” che per tutta la settimana funzionerà da sportello digitale per dare informazioni e consentire ai cittadini di iscriversi ai corsi, oltre che ospitare 10 brevi sessioni formative da meno di un’ora attraverso le quali scoprire Internet e le sue potenzialità. In particolare, nella “scuola mobile” sarà possibile attivare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la soluzione che permette di accedere, anche da dispositivi mobili, ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, Agenzie delle entrate, Portali del cittadino, etc.) e dei privati abilitati, con un’unica Identità Digitale (user e password).Per chi volesse iscriversi subito, senza aspettare l’arrivo a Vibo Valentia della “scuola mobile”, può contattare il Numero Verde dedicato 800 860 860, attivo dalle 8:00 alle 20:00 di tutti i giorni. Informazioni sono anche disponibili online alla pagina web https://operazionerisorgimentodigitale.it. a settimana successiva, vale a dire da lunedì 17, partiranno i corsi di formazione in aula rivolti a cittadini e dipendenti della PA locale. Verranno insegnate dieci cose facili e utili per diventare cittadini di Internet, come ad esempio, entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le proprie giornate da cittadino digitale. Le attività formative dureranno fino al 6 marzo e si svolgeranno sia la mattina, sia il pomeriggio nelle scuole e in altre location cittadine messe a disposizione dal Comune di Vibo Valentia. Il progetto toccherà le cinque province calabresi: dopo Gioia Tauro e Vibo Valentia, sarà la volta di Soverato, Cotronei e Rende. L’iniziativa aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale, che fa capo al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dell’ANCI ed è aperta al contributo di altre aziende, istituzioni e operatori pubblici e privati in ottica di ecosistema finalizzato a fare rete e massimizzare le opportunità per i cittadini.