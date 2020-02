Grasso nuovo a.d. di Kimbo

Cambio al vertice di Kimbo. L’azienda specializzata nella produzione di caffè ha scelto Roberto Grasso come nuovo amministratore delegato del gruppo presente in Italia e in circa 80 paesi del mondo, con un fatturato che nel 2019 ha raggiunto i 200 milioni di euro.

Il manager, che ha avuto ampie deleghe nella gestione dell’azienda, contribuirà al programma di accelerazione dello sviluppo nella Penisola e all’estero di Kimbo, puntando a crescere nei mercati internazionali sia con nuove acquisizioni sia attraverso l’intera value chain.

Grasso, che condivide con Kimbo le origini partenopee, vanta una lunga carriera internazionale da top manager in Ferrero e durante il suo percorso professionale ha ricoperto la carica di ceo in diversi Paesi, fra cui Sud America, Svizzera, Scandinavia, India, Australia e Nuova Zelanda.

«È per me un vero onore accogliere questo nuovo incarico alla guida di un’eccellenza come Kimbo, che ha contribuito a scrivere la storia della torrefazione in Italia ed è ora riconosciuto all’estero come ambasciatore del vero caffè napoletano», ha commentato Grasso. «La mia sfida sarà quella di continuare a far crescere il marchio senza mai dimenticare i valori che da sempre lo contraddistinguono: la qualità, il rispetto per la tradizione e la capacità di saper innovare e portare la cultura del caffè nel mondo».

