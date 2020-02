Fabio De Luca, nominato Global marketing del Gruppo Angelini Pharma

E’ stato nominato dall’azienda Angelini Pharma come capo ufficio marketing nella commercializzazione internazionale dei principi attivi e dei farmaci. Il gruppo ha avviato questo processo a seguito del contributo di De Luca nello sviluppo del business italiano nei segmenti etico e consumer health.

De Luca è lodevole per l’esperienza che ha maturato in varie aziende multinazionali e per i ruoli di prestigio assunti in aziende sia all’estero come Wyeth, Abbott, Bristol-Myers Squibb che in aziende italiane come Chiesi.

L’amministratore delegato di Angelini Pharma, Pierluigi Antonelli ha parlato in merito al modello di fama a supporto degli obiettivi strategici di lungo termine dell’azienda di De Luca assicurando un accelerazione nel processo di internazionalizzazione del business e di evoluzione della società.